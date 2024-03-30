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Олег Федорчук – о матче Ворскла - Динамо: Шовковский впервые оказался в ситуации, когда надо играть после паузы сборных

Премьер-лига

Это может вызвать проблемы

Олег Федорчук – о матче Ворскла - Динамо: Шовковский впервые оказался в ситуации, когда надо играть после паузы сборных

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист ряда украинских клубов, а также экс-тренер винницкой "Нивы", белоцерковского "Арсенала", "Полтавы", "Таврии", "Николаева" и других клубов поделился с журналистом UA-Футбол ожиданиями от ближайшего тура УПЛ. В частности, Олег Федорчук сказал, что не считает игру в Полтаве между местной "Ворсклой" и "Динамо" – центральной в туре.

- Многие называют центральным матчем 22-го тура поединок "Ворскла" - "Динамо". Но мне так не кажется. Полтавчане – одна из немногих команд, которые уже решили все свои задачи на сезон: от вылета себя давно обезопасили, а замахиваться на еврокубки, как я понимаю, не планируют.

Поэтому я не думаю, что "Ворскла" в этом матче будет лезть из кожи вон и прилагать какие-то сверхусилия. Мотивация у "Динамо" будет несравненно выше. Хотя, опять же, может сыграть роль специфика первого тура после паузы. Александр Шовковский в такой ситуации оказался впервые. Тем более, что почти все его подопечные были в тех или иных сборных – национальной, олимпийской, молодежной.

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Отметим, что в 22-м туре УПЛ "Ворскла" и "Динамо" сыграют в Полтаве 31-го марта в 15:30.

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Александр Шовковский Ворскла (Полтава) Олег Федорчук Динамо (Киев)
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