  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - СК Днепр-1 Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - СК Днепр-1 Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос – СК Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - СК Днепр-1 Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - СК Дніпро-1

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" набрал всего лишь одно очко в двух последних турах УПЛ, и существенно отстал от лидеров чемпионату. Команда Юрия Максимова надеется улучшить свое турнирное положение в игре с "Колосом" в воскресенье.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 22-го тура УПЛ между "Колосом" и "Днепром-1" состоится в воскресенье, 31 марта, в 18:00 в Коваливке, на стадионе "Колос". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Шандрук: Мы понимали, что после удаления нам нужно потерпеть
yellow-arrow
Вернидуб: Мрвальевич сам виноват. Чистая красная карточка
yellow-arrow
Ворскла - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
телетрансляции УПЛ Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости