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Колос - СК Днепр-1 Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос – СК Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - СК Дніпро-1
"Днепр-1" набрал всего лишь одно очко в двух последних турах УПЛ, и существенно отстал от лидеров чемпионату. Команда Юрия Максимова надеется улучшить свое турнирное положение в игре с "Колосом" в воскресенье.
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Матч 22-го тура УПЛ между "Колосом" и "Днепром-1" состоится в воскресенье, 31 марта, в 18:00 в Коваливке, на стадионе "Колос". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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