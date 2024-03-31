Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Олександр Приходько
После зимней паузы "Минай" добыл уже семь очков. Это очень солидный показатель как для последней команды чемпионата. Но этого все равно мало – для спасения от вылета закарпатцам нужно и дальше выгрызать результат.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
"На бумаге" "Александрия" – сильнее "Миная". Но на практике может быть что угодно. Особенно после окна ФИФА, во время которого Руслан Ротань был занят делами олимпийской сборной Украины. А Желько Любенович тем временем методично готовился к 22-му туру УПЛ...
УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Владимир Новохатний
"Минай" 13:00 "Александрия"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Популярное сейчас
- Ярмолюк был близок к дебютному голу. Известна оценка украинца в матче с Манчестер Юнайтед
- Ничего нового для синих, но Мудрик сияет. Челси - Бернли 2:2. Видеообзор матча
- Яремчук получил повреждение в матче с Мальоркой
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО