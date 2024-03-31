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Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Минай - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

После зимней паузы "Минай" добыл уже семь очков. Это очень солидный показатель как для последней команды чемпионата. Но этого все равно мало – для спасения от вылета закарпатцам нужно и дальше выгрызать результат.

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"На бумаге" "Александрия" – сильнее "Миная". Но на практике может быть что угодно. Особенно после окна ФИФА, во время которого Руслан Ротань был занят делами олимпийской сборной Украины. А Желько Любенович тем временем методично готовился к 22-му туру УПЛ...

УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Владимир Новохатний

"Минай" 13:00 "Александрия"

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УПЛ-ТВ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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