Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После зимней паузы "Минай" добыл уже семь очков. Это очень солидный показатель как для последней команды чемпионата. Но этого все равно мало – для спасения от вылета закарпатцам нужно и дальше выгрызать результат.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"На бумаге" "Александрия" – сильнее "Миная". Но на практике может быть что угодно. Особенно после окна ФИФА, во время которого Руслан Ротань был занят делами олимпийской сборной Украины. А Желько Любенович тем временем методично готовился к 22-му туру УПЛ...

УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр VAR – Владимир Новохатний

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>