Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разгром в Полтаве за 4 часа. Ворскла - Динамо 1:5. Видеообзор матча
Ворскла - Динамо ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
В матче 22-го тура УПЛ, который из-за воздушных тревог длился около 4 часов, "Динамо" победило "Ворсклу" с разгромным счетом 5:1.
Киевляне забивали в каждом из таймов, отличился даже Андрей Ярмоленко, который вернулся после травмы. Полтавчан хватило лишь на гол престижа.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24
31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Голы: Ковталюк 83 - Ванат 30, Бражко 45+2, Шапаренко 47 (пенальти), Шапаренко 77, Ярмоленко 78.
Популярное сейчас
- Первый тайм матча Ворскла - Динамо прервала воздушная тревога
- Ворскла – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива