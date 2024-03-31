Разгром в Полтаве за 4 часа. Ворскла - Динамо 1:5. Видеообзор матча

В матче 22-го тура УПЛ, который из-за воздушных тревог длился около 4 часов, "Динамо" победило "Ворсклу" с разгромным счетом 5:1.

Киевляне забивали в каждом из таймов, отличился даже Андрей Ярмоленко, который вернулся после травмы. Полтавчан хватило лишь на гол престижа.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол