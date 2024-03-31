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Разгром в Полтаве за 4 часа. Ворскла - Динамо 1:5. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Ворскла - Динамо ⋉ 1:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Разгром в Полтаве за 4 часа. Ворскла - Динамо 1:5. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

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В матче 22-го тура УПЛ, который из-за воздушных тревог длился около 4 часов, "Динамо" победило "Ворсклу" с разгромным счетом 5:1.

Киевляне забивали в каждом из таймов, отличился даже Андрей Ярмоленко, который вернулся после травмы. Полтавчан хватило лишь на гол престижа.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24
31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
"Ворскла" - "Динамо" 1:5
Голы: Ковталюк 83 - Ванат 30, Бражко 45+2, Шапаренко 47 (пенальти), Шапаренко 77, Ярмоленко 78.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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