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Минай - о матче с Динамо в Киеве: Комментировать пока нечего. Не знаем, откуда появилась информация

Премьер-лига
Обновлено

Реакция закарпатского клуба

Минай - о матче с Динамо в Киеве: Комментировать пока нечего. Не знаем, откуда появилась информация

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня,1 апреля в СМИ появилась информация о том, что доигровка матча 16-го тура чемпионата Украины между "Минаем" и "Динамо" состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В Лобановского.

Напомним, этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.

Журналистка UA-Football Алина Ерофеева обратилась за комментарием к одному из менеджеров "Миная" по этому вопросу.

"Нет по этому поводу информации. Абсолютно не знаем, откуда эта информация появилась. Сейчас комментировать нечего", - сказали в закарпатском клубе в комментарии для UA-Football.

Напомним, что поединок запланирован на 17 апреля.

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Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.04.2024 в 17:33
Головне, що взимку - коротку світлову добу господарі вирішили грати на стадіоні, де освітлення НЕМА! Знаючи, що під час тривог, що наразі буденність, гра може суттєво затягнутися! Можна валити на кого завгодно, проте винен Минай! Для Динамо ще додаткове навантаження! Тому техпоразка Минаю чи гра на умовах, що влаштовують Динамо!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
01.04.2024 в 17:33
Головне, що взимку - коротку світлову добу господарі вирішили грати на стадіоні, де освітлення НЕМА! Знаючи, що під час тривог, що наразі буденність, гра може суттєво затягнутися! Можна валити на кого завгодно, проте винен Минай! Для Динамо ще додаткове навантаження! Тому техпоразка Минаю чи гра на умовах, що влаштовують Динамо!
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