Минай - о матче с Динамо в Киеве: Комментировать пока нечего. Не знаем, откуда появилась информация

Сегодня,1 апреля в СМИ появилась информация о том, что доигровка матча 16-го тура чемпионата Украины между "Минаем" и "Динамо" состоится в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В Лобановского.

Напомним, этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты. Угроза со стороны врага оказалась затяжной, и, в итоге, было решено отложить проведение встречи на более поздний срок в связи с тем, что на стадионе "Минай" отсутствует искусственное освещение.

Журналистка UA-Football Алина Ерофеева обратилась за комментарием к одному из менеджеров "Миная" по этому вопросу.

"Нет по этому поводу информации. Абсолютно не знаем, откуда эта информация появилась. Сейчас комментировать нечего", - сказали в закарпатском клубе в комментарии для UA-Football.

Напомним, что поединок запланирован на 17 апреля.