Долганский: Футбол без зрителей – это словно PlayStation

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской "Ворсклы" Сергей Долганский поделился мыслями о разгроме от киевского "Динамо" (1:5) в матче 22-го тура УПЛ.

"Наша команда слишком легко пропускает голы. Это беспокоит. Отношение игроков к матчу, качество их игры – это будет для нас плюсом в будущем. В начале матча игроки вышли на поле и были неуверенными в себе. Я сегодня говорил команде, что самым главным будет смелость - смелость играть в футбол. В начале этого не хватало.

Игра давалась, у "Динамо" практически не было моментов. Но когда у нас были моменты – у нас нет смелости обострять игру, брать на себя ответственность.

Во втором тайме я увидел, что команда поймала кураж, она начала заострять, были хорошие атаки. Но не было баланса между защитой и нападением. Команды уровня "Динамо" этим пользуются.

Мы еще не сыграли ни одной игры подряд одним составом. Мы не можем найти баланс в защите. Фланговый защитник играет в центре защиты. Много информации для размышлений и много позитива, чего раньше не было.

Лидеры нашей команды, пропускавшие матч, могут взять игру на себя, не боятся ответственности. Они лидеры. Играем тем составом, который у нас есть. Мы не можем жаловаться на то, что кто-то пропускал матч. У нас достаточно игроков, которые должны играть на таком же уровне и пользоваться шансом, когда лидеры отсутствуют.

Во время тревог мы много общались с командой. игроки могут играть в футбол, но им не хватает уверенности.

Ребята восстанавливаются и готовятся к кубковой игре. Это борьба за трофей, шанс его выиграть в этом сезоне. Осталось всего 2 игры.

Было достаточно комбинации и возможностей забить гол. Но забили только 1. Позитив, что забили, но есть моменты, которыми не пользуемся.

Футбол без зрителей – это словно PlayStation. Футбол – для зрителей. Это эмоции и то, ради чего мы им занимаемся. Большая благодарность болельщикам, мы играем для вас. Спасибо ВСУ, что позволяют нам играть в это время. Благодарю вас. Героям Слава!" - сказал Долгансикй.