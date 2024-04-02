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Бущан: Эти паузы из-за воздушных тревог, конечно, выматывают...

Премьер-лига

Голкипер "Динамо" рассказал о победе над "Ворсклой"

Бущан: Эти паузы из-за воздушных тревог, конечно, выматывают...

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан подвел итоги матча "Ворсклой" (5:1) в 22-м туре УПЛ.

— С учетом пауз на воздушные тревоги сегодняшний матч длился пять с половиной часов. Учитывая это, насколько сложным выдался этот поединок?

— Он получился действительно сложным, но в первую очередь из-за того, что мы собрались в полном составе только два дня назад, когда вернулись все наши сборники. Первые матчи после пауз на игры сборных всегда сложные. При этом сегодня немного сложным было и поле. Наконец, нам противостоял мотивированный соперник. Поэтому было немного сложно. Ну и паузы эти из-за воздушных тревог, конечно, тоже выматывают...

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— Чем занимаетесь во время этих пауз?

— Ну чем... Всё стандартно. Пришли в раздевалку, сняли бутсы, ждем, когда закончится тревога. Потом одеваемся и идем на разминку.

— "Ворскла" сегодня имела несколько опасных моментов ваших ворот. Следствием чего это было?

— Думаю, что и наших ошибок, и активных действий "Ворсклы" в атаке.

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— Ожидали, что "Ворскла" так активно будет играть в атаке?

— Да. С "Ворсклой" всегда интересные матчи. Поэтому знали, какой соперник нас ждет, уважаем его, но нам тоже надо побеждать.

— Одним из знаковых событий сегодняшнего матча стало возвращение на поле после длительной паузы Андрея Ярмоленко...

— Да, мы поздравили его с возвращением. Надеемся, что и в дальнейшем он будет с нами и поможет нам побеждать.

— Скоро снова матч с "Зарей". Предстоящий поединок будет сложнее, чем недавняя встреча с этой командой?

— Да, конечно. Тогда и погодные условия были сложными, и в составе "Зари" отсутствовало ряд игроков. Так что нас ждет очень тяжелый матч, - сказал Бущан в эфире YouTube-канала УПЛ ТВ.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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