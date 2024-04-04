УАФ создала Службу внутренних расследований

Украинская ассоциация футбола создала Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Ее возглавил Андрей Давыденко. Этот 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ в вопросах борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

УАФ пока не предоставляет детальных разъяснений, чем конкретно будет заниматься новый отдел.

Напомним, что с приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.

Также в конце марта завершился контракт Франческо Баранки, который покинул должность председателя Комитета по этике и честной игре.