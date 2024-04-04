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УАФ создала Службу внутренних расследований
Известно, кто ее возглавил
Фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола создала Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Ее возглавил Андрей Давыденко. Этот 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ в вопросах борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.
УАФ пока не предоставляет детальных разъяснений, чем конкретно будет заниматься новый отдел.
Напомним, что с приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.
Также в конце марта завершился контракт Франческо Баранки, который покинул должность председателя Комитета по этике и честной игре.
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