  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УАФ создала Службу внутренних расследований
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ создала Службу внутренних расследований

Премьер-лига

Известно, кто ее возглавил

УАФ создала Службу внутренних расследований

Фото: УАФ

Новина українською

Украинская ассоциация футбола создала Службу внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Ее возглавил Андрей Давыденко. Этот 38-летний специалист много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ в вопросах борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

УАФ пока не предоставляет детальных разъяснений, чем конкретно будет заниматься новый отдел.

Напомним, что с приходом нового президента Андрея Шевченко в УАФ сменились руководители многих комитетов, включая Комитет арбитров.

Также в конце марта завершился контракт Франческо Баранки, который покинул должность председателя Комитета по этике и честной игре.

Читайте такжеУАФ: Для того, чтобы ввести процедуру жеребьевку судей, нужно отказаться от регионального принципа назначения арбитров
По теме
yellow-arrow
Зимний новичок Миная получил травму
yellow-arrow
Стартовало голосование за лучших игрока и тренера УПЛ в марте
yellow-arrow
Болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в марте
УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости