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Бражко: Мой гол - наработанная комбинация, которую еще можно назвать "чуйкой"

Премьер-лига
Обновлено

Динамо уверенно разобралось с Зарей

Бражко: Мой гол - наработанная комбинация, которую еще можно назвать "чуйкой"

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владимир Бражко в эфире FootballHub прокомментировал победу команды в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Украины над "Зарей" (3:0).

— Владимир, поздравляем с победой! Сегодня вам снова удалось забить гол, снова после розыгрыша углового вы забили на дальней штанге. Понимаем, что это наработанный момент?

— Да, наработанная комбинация, которую еще можно назвать "чуйкой"(улыбается — прим.). Забил, мы выиграли — я очень рад.

— В прошлом матче вы отдали голевую передачу на Андрея Ярмоленко, сегодня он вас отблагодарил.

— Действительно, мы теперь квиты (улыбается — прим.)

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— В каждом матче у вас разные празднования голов. Вы их как-то готовите?

— Они как-то сами рождаются эти празднования, я даже об этом не думаю.

— Вы вернулись из сборной Украины. Насколько время, проведенное в национальной команде, вам помогло?

— На самом деле, сборная сыграла большую очень роль. Почувствовал еще большую уверенность, улучшил свою форму. Я хочу закрепиться в национальной сборной и демонстрировать и в дальнейшем хороший результат в "Динамо".

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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