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Бражко: Мой гол - наработанная комбинация, которую еще можно назвать "чуйкой"
Динамо уверенно разобралось с Зарей
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "Динамо" Владимир Бражко в эфире FootballHub прокомментировал
— Владимир, поздравляем с победой! Сегодня вам снова удалось забить гол, снова после розыгрыша углового вы забили на дальней штанге. Понимаем, что это наработанный момент?
— Да, наработанная комбинация, которую еще можно назвать "чуйкой"(улыбается — прим.). Забил, мы выиграли — я очень рад.
— В прошлом матче вы отдали голевую передачу на Андрея Ярмоленко, сегодня он вас отблагодарил.
— Действительно, мы теперь квиты (улыбается — прим.)
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— В каждом матче у вас разные празднования голов. Вы их как-то готовите?
— Они как-то сами рождаются эти празднования, я даже об этом не думаю.
— Вы вернулись из сборной Украины. Насколько время, проведенное в национальной команде, вам помогло?
— На самом деле, сборная сыграла большую очень роль. Почувствовал еще большую уверенность, улучшил свою форму. Я хочу закрепиться в национальной сборной и демонстрировать и в дальнейшем хороший результат в "Динамо".
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