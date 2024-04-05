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Пономаренко: Шовковский говорил, чтобы я не волновался и делал то, что умею
Форвард "Динамо" - о победе над "Зарей"
Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.
"Настраивались на победу. Тренеры давали нам указания относительно того, что нужно делать. Считаю, что мы все сделали правильно и выиграли в тяжелом матче.
Что говорил мне Шовковский? Чтобы я не волновался и цеплялся за мячи. Чтобы я делал то, что умею. Конечно, волнение есть, когда выходишь на поле. Но когда делаешь первые касания мяча, то все в порядке. Партнеры напоминают, что надо делать.
Мой удар в штангу? Когда есть свободная зона, почему не пробить. Буду ли готовиться к матчу с "ЛНЗ" с основной или буду работать с командой U-19? Еще не знаю", - сказал Пономаренко.
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