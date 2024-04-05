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Пономаренко: Шовковский говорил, чтобы я не волновался и делал то, что умею

Премьер-лига

Форвард "Динамо" - о победе над "Зарей"

Пономаренко: Шовковский говорил, чтобы я не волновался и делал то, что умею

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко прокомментировал победу над "Зарей" (3:0) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

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"Настраивались на победу. Тренеры давали нам указания относительно того, что нужно делать. Считаю, что мы все сделали правильно и выиграли в тяжелом матче.

Что говорил мне Шовковский? Чтобы я не волновался и цеплялся за мячи. Чтобы я делал то, что умею. Конечно, волнение есть, когда выходишь на поле. Но когда делаешь первые касания мяча, то все в порядке. Партнеры напоминают, что надо делать.

Мой удар в штангу? Когда есть свободная зона, почему не пробить. Буду ли готовиться к матчу с "ЛНЗ" с основной или буду работать с командой U-19? Еще не знаю", - сказал Пономаренко.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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