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Колос - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
koloskovalivka.com
В 23-м туре УПЛ нас ждет противостояние пока что двух из трех (есть еще "Полесье") главных неудачников весенней части чемпионата – "Колос" в Ковалевке примет "Металлист 1925".
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"Колос" взял в пяти весенних матчах только три очка, у харьковчан весенняя история и того хуже – 1 очко в пяти весенних поединках. Впрочем, история и подход к достижению команд таких результатов несколько разный.
Матч УПЛ состоится в воскресенье, 7-го апреля, в 15:30.
"Колос" (Ковалевка) - "Металлист 1925" (Харьков)
VBET Лига. 23-й тур
07 апреля, Киевская область, стадион "Колос", 15:30.
Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол
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