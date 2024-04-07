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Колос - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Колос - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

koloskovalivka.com

Новина українською

В 23-м туре УПЛ нас ждет противостояние пока что двух из трех (есть еще "Полесье") главных неудачников весенней части чемпионата – "Колос" в Ковалевке примет "Металлист 1925".

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"Колос" взял в пяти весенних матчах только три очка, у харьковчан весенняя история и того хуже – 1 очко в пяти весенних поединках. Впрочем, история и подход к достижению команд таких результатов несколько разный.

Матч УПЛ состоится в воскресенье, 7-го апреля, в 15:30.

"Колос" (Ковалевка) - "Металлист 1925" (Харьков)

VBET Лига. 23-й тур

07 апреля, Киевская область, стадион "Колос", 15:30.

Арбитр: Назарий Дьордь (Ужгород)

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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