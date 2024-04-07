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Черноморец – Александрия: стартовые составы команд
"Горожане" сыграют без дисквалифицированного Ковальца
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В матче 23 тура чемпионата Украины сыграют "Черноморец" и "Александрия". Главные тренеры объявили стартовые составы на этот поединок.
Основной состав "Черноморца": Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Васильев, Бадибанга, Штогрин, Кузык, Брагару, Бойчук.
Запасные хозяев: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Сытников, Голубь.
Основной состав “Александрии”: Шевченко – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.
Запасные гостей: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.
Перед этим поединком “Черноморец” находится на восьмом месте в турнирной таблице, а “Александрия” идет на 11 позиции. Разрыв между командами составляет два зачетных пункта.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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