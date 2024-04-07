Черноморец – Александрия: стартовые составы команд

В матче 23 тура чемпионата Украины сыграют "Черноморец" и "Александрия". Главные тренеры объявили стартовые составы на этот поединок.

Основной состав "Черноморца": Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Васильев, Бадибанга, Штогрин, Кузык, Брагару, Бойчук.

Запасные хозяев: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Сытников, Голубь.

Основной состав “Александрии”: Шевченко – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.

Запасные гостей: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.

Перед этим поединком “Черноморец” находится на восьмом месте в турнирной таблице, а “Александрия” идет на 11 позиции. Разрыв между командами составляет два зачетных пункта.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.