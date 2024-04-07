  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец – Александрия: стартовые составы команд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец – Александрия: стартовые составы команд

Премьер-лига

"Горожане" сыграют без дисквалифицированного Ковальца

Черноморец – Александрия: стартовые составы команд

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В матче 23 тура чемпионата Украины сыграют "Черноморец" и "Александрия". Главные тренеры объявили стартовые составы на этот поединок.

Основной состав "Черноморца": Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Васильев, Бадибанга, Штогрин, Кузык, Брагару, Бойчук.

Запасные хозяев: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Сытников, Голубь.

Основной состав “Александрии”: Шевченко – Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Беляев, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.

Запасные гостей: Ермаков, Кравченко, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де.

Перед этим поединком “Черноморец” находится на восьмом месте в турнирной таблице, а “Александрия” идет на 11 позиции. Разрыв между командами составляет два зачетных пункта.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Команда Ротаня посягает на восьмое место. Черноморец - Александрия. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Заря останется без лидера на ближайшие два тура – источник
yellow-arrow
Азаров: Соперник будет играть от обороны на контратаках, ведь знает, что у нас техничная команда
Черноморец (Одесса) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости