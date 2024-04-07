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Тренер Руха: Молодая команда психологически проиграла борьбу Шахтеру в дебюте матча

Премьер-лига

Сыграло роль мастерство "горняков"

Тренер Руха: Молодая команда психологически проиграла борьбу Шахтеру в дебюте матча

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Шахтера".

"Результат матча закономерен, ведь "Рух" провалил первые 20 минут против "Шахтера". На такие матчи нужно выходить хорошо настроенными и играть смело. Впрочем, свою роль сыграло мастерство, и игроки донецкой команды проявили лучший класс. Молодая команда психологически проиграла борьбу в дебюте матча.

В перерыве я попросил игроков действовать более интенсивно, ведь во второй части первого тайма у нас начали появляться моменты. Нам удалось забить гол, но и дальше мы не дали “Шахтеру” создать много моментов у наших ворот. В частности, они забили третий гол, использовав чуть ли не единственную возможность.

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Стратегия клуба – доверять своим воспитанникам, и мы продолжим двигаться в этом направлении. Мухаммад Джурабаев отлично проявил себя в тренировочном процессе. Он ответственный парень и очень профессионально себя ведет, несмотря на свой молодой возраст. Тренерский штаб решил дать Мухаммаду возможность дебютировать за первую команду, и это не искусственный выход, а он действительно заслужил это своей плодотворной и усердной работой. В то же время это хорошая мотивация для других воспитанников Академии “Руха”.

Денис Пидгурский получил повреждение и не смог полноценно участвовать в сегодняшнем матче, поэтому на позиции опорника вышел Дидык. Роман имеет опыт игры на этой позиции и для него эта роль не нова. Также сегодня дебютировал Клайвер – молодой футболист, недавно присоединившийся к нашей команде. Ему еще нужно время на адаптацию и он будет набирать форму и если будет хорошо проявлять себя, то будет играть и в последующих поединках.

После игры я поблагодарил ребят за этот матч. Для того чтобы конкурировать с командами уровня "Шахтера" нужно работать еще больше. В какой-то мере для нас этот результат может быть полезен: одни победы не научат футболистов и поражения также должны быть, чтобы сделать из них правильные выводы и взять из этой игры положительные моменты”, - сказал Пономарев.

После этого поражения "Рух" остается на пятом месте чемпионата Украины. Следующим матч львовяне проведут 13 апреля против "Кривбасса" на домашнем поле.

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Источник:
Офіційний сайт Руху
Опубликовал: Максим Кучер
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