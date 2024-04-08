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Шовковский: Ошибка Нещерета? Ошибаются не только вратари, но и полевые игроки

Премьер-лига

Наставник Динамо подвел итог матча с ЛНЗ

Шовковский: Ошибка Нещерета? Ошибаются не только вратари, но и полевые игроки

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский проанализировал ничью своей команды в матче 23-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:1).

"ЛНЗ - хорошая, организованная команда, которая играла от обороны, они старались использовать контратаки и стандартные положения. При одном из таких мы, к сожалению, допустили ошибку, что привело к пропущенному мячу. В футболе не бывает без ошибок.

Мы не реализовали те, моменты, которые у нас были, надо было быть спокойными в реализации. А потом где-то растерялись, возможно, и не было уверенности. Мы спешили, старались как можно быстрее забить гол. Имеем то, что имеем.

Ошибка Нещерета? Еще надо говорить и о таких ошибках, когда футболисты должны были отдать передачу, и не отдали, бить по воротам, и не били, принимали не те решения. Ошибки это и о принятии решений, и о нереализованных моментах. Не ошибаются те, кто ничего не делает.

У Ваната было два момента во втором тайме, и в первом тайме у нас тоже были моменты, могли делать счет 2:0. Не реализовали, пропустили мяч, дальше не удалось забить еще", - сказал Шовковский в эфире Football Hub.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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