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Шовковский: Ошибка Нещерета? Ошибаются не только вратари, но и полевые игроки
Наставник Динамо подвел итог матча с ЛНЗ
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский проанализировал ничью своей команды в
"ЛНЗ - хорошая, организованная команда, которая играла от обороны, они старались использовать контратаки и стандартные положения. При одном из таких мы, к сожалению, допустили ошибку, что привело к пропущенному мячу. В футболе не бывает без ошибок.
Мы не реализовали те, моменты, которые у нас были, надо было быть спокойными в реализации. А потом где-то растерялись, возможно, и не было уверенности. Мы спешили, старались как можно быстрее забить гол. Имеем то, что имеем.
Ошибка Нещерета? Еще надо говорить и о таких ошибках, когда футболисты должны были отдать передачу, и не отдали, бить по воротам, и не били, принимали не те решения. Ошибки это и о принятии решений, и о нереализованных моментах. Не ошибаются те, кто ничего не делает.
У Ваната было два момента во втором тайме, и в первом тайме у нас тоже были моменты, могли делать счет 2:0. Не реализовали, пропустили мяч, дальше не удалось забить еще", - сказал Шовковский в эфире Football Hub.
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