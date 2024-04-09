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Из одной команды. Названы лучшие тренер и игрок УПЛ в марте
Награды для динамовцев
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам марта.
Обе награды получили представители "Динамо" - нападающий Владислав Ванат и главный тренер Александр Шовковский.
Ванат набрал 37% голосов, опередив вингера "Шахтера" Кевина (29,6%), форварда "Вереса" Марко Мрвалевича (21,7%), и полузащитника "Ворсклы" Сергея Мякушко (11,7%).
У Шовковского 36,5% голосов. Его конкурентами были Юрий Вернидуб из "Кривбасса" (21,3%), Марино Пушич из "Шахтера" (26,6%) и Виталий Пономарев из "Руха" (15,6%).
Напомним, "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 45 очков.
Интересно, что именно дуэт из "Динамо" был признан лучшим в декабре-феврале.
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