Из одной команды. Названы лучшие тренер и игрок УПЛ в марте

Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам марта.

Обе награды получили представители "Динамо" - нападающий Владислав Ванат и главный тренер Александр Шовковский.

Ванат набрал 37% голосов, опередив вингера "Шахтера" Кевина (29,6%), форварда "Вереса" Марко Мрвалевича (21,7%), и полузащитника "Ворсклы" Сергея Мякушко (11,7%).

У Шовковского 36,5% голосов. Его конкурентами были Юрий Вернидуб из "Кривбасса" (21,3%), Марино Пушич из "Шахтера" (26,6%) и Виталий Пономарев из "Руха" (15,6%).

Напомним, "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 45 очков.

Интересно, что именно дуэт из "Динамо" был признан лучшим в декабре-феврале.