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Оба из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера в декабре-феврале

Премьер-лига

УПЛ завершила голосование

Оба из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера в декабре-феврале

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам декабря-февраля.

Обе награды получили представители "Динамо" - нападающий Владислав Ванат и главный тренер Александр Шовковский.

Ванат набрал 38,7% голосов. В борьбе за награду форвард опередил вингера "Шахтера" Александра Зубкова (24,3%), голкипера "Полесья" Денис Бойко (18,8%) и вратаря "Колоса" Кирила Фесюна (18,3%).

Шовковский набрал 42,8% голосов, опередив наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба (25,2%), коуча "Шахтера" Марино Пушича (22,9%) и менеджера "Миная" Желько Любеновича (9,1%).

Напомним, "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 35 очков.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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