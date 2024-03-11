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Оба из Динамо. УПЛ назвала лучших игрока и тренера в декабре-феврале
УПЛ завершила голосование
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-служба УПЛ огласила результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам декабря-февраля.
Обе награды получили представители "Динамо" - нападающий Владислав Ванат и главный тренер Александр Шовковский.
Ванат набрал 38,7% голосов. В борьбе за награду форвард опередил вингера "Шахтера" Александра Зубкова (24,3%), голкипера "Полесья" Денис Бойко (18,8%) и вратаря "Колоса" Кирила Фесюна (18,3%).
Шовковский набрал 42,8% голосов, опередив наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба (25,2%), коуча "Шахтера" Марино Пушича (22,9%) и менеджера "Миная" Желько Любеновича (9,1%).
Напомним, "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 35 очков.
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