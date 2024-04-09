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Заключительная игра 23-го тура. Днепр-1 и Заря назвали составы на матч УПЛ
Начало - в 13:00
Фото: ФК Зоря Луганськ
Во вторник, 9 апреля состоится заключительный матч 23-го тура УПЛ, в котором "Днепр-1" будет принимать "Заря". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Днепр-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Танчик,
Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Авраменко, Гаджиев, Мельниченко, Гребенюк, Горбунов, Пасич, Третьяков, Очеретько.
"Заря": Сапутин, Боль, Батагов, Вантух, Бутко, Чурко, Волошин, Яцик, Кирюханцев, Башич, Антюх,
Запасные: Турбаевский, Набит, Хахлев, Мишнев, Мичин, Дрышлюк, Жан Клод, Ндур, Горбач, Слесар, Бугай.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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