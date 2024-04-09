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Маханьков: Все видели, как Кривбасс хотел победить, но это футбол
Вратарь дебютировал за "красно-белых" в официальном матче
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков прокомментировал свой официальный дебют за "красно-белых" и домашний матч 23 тура УПЛ против "Ворсклы" (1:1).
- Владимир, поздравляем с дебютом. Как прокомментируешь игру?
- Большое спасибо. Да, уже сыграл за "Кривбасс" достаточно игр, но все они были товарищескими. Конечно, разочарованы, что не удалось добиться того результата, на который рассчитывали. Это футбол. В целом, думаю, получился интересный матч для болельщиков. Мы имели хорошие моменты, но не забили. "Кривбасс" потерял два очка. Надо двигаться дальше, ведь впереди тяжелая игра против "Руха".
- Чего не хватило "Кривбассу" для победы?
- Считаю, все видели, как мы хотели победить, как мы настраивались. "Ворскла" перестроилась на игру в пять защитников, поэтому нам было еще сложнее. Что касается соперника, то это качественная команда, финалист Кубка Украины. Разбирали их, знали их возможности, но выиграть, к сожалению, не удалось.
В "Кривбассе" замечательный коллектив, замечательная команда. Все друг за друга горой. Есть хорошее взаимопонимание. Надеюсь, сможем порадовать наших болельщиков победами уже в ближайших турах, - сказал Маханьков.
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