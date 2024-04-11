Караваев: Александрия имеет свой стиль, поэтому ожидаю серьезную и интересную игру

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о подготовке команды к выездному поединку 24-го тура УПЛ с "Александрией" и поделился своим мнением о сопернике.

- Конечно, после ничьи дома с "ЛНЗ" (1:1) чувствуем себя немного подавленными, но понимаем, что в футболе такое бывает. Впереди у нас еще есть много игр, главное - сделать выводы из этого матча, внести коррективы и готовиться уже к следующему поединку. В четверг у нас будет теоретическое занятие, на котором разберем прошлую игру и будем готовиться к "Александрии".

- Расскажите, чему была посвящена тренировка? Показалось, она прошла эмоционально и с хорошим настроением?

- Да, все верно. Сегодняшняя тренировка способствовала возвращению положительных эмоций, мы сыграли мини-турнир. Это было нужно для поднятия настроения, чтобы мы быстрее переключались с прошлого поединка на следующий. Только через работу каждый день мы можем совершенствоваться.

- Уже думаете о будущем сопернике?

- Да, с прошлого матча уже переключаемся на следующий, нужно сделать анализ и забыть о ничьей, ведь это уже история. Самая главная каждая следующая игра, поэтому готовимся непосредственно к "Александрии".

- Какое впечатление у вас осталось после прошлого матча с "Александрией"?

- Команда выглядела очень сильно, когда ее тренером был Владимир Шаран, потом наставник поменялся, команду возглавил Юрий Гура. Теперь главным тренером стал Руслан Ротань, и мне нравится, как "Александрия" играет на протяжении всего этого времени, команда имеет свой стиль. Бывает, у них кое-что не получается, но мы видим, что в нынешнем сезоне они уверенно играют в свою игру, придерживаются структуры.

Поэтому, думаю, нам будет очень трудно. Но команды, которые хотят играть в футбол и демонстрируют свою игру, а не только думают о достижении результата, как раз и нравятся. Поэтому ожидаю очень серьезную и интересную игру, ведь, повторюсь, наш соперник демонстрирует очень приличный футбол.

- Что попробуете усовершенствовать в игре "Динамо", чтобы в матче с "Александрией" избежать неприятного сюрприза в виде потери очков, который был с "ЛНЗ"?

- Постараемся делать акцент на собственную игру, на реализацию моментов и не повторять своих ошибок, ведь знаем, что были проблемы, которые нужно решить и избегать их в будущем. А прежде всего, подчеркну, это реализация.

- Под руководством Александра Шовковского "Динамо" не проиграло ни одного матча, это приятная тенденция?

- Да, это очень хорошо, потому что результат всегда стоит на первом месте, особенно, для такой команды как "Динамо". Уже после того, как результат обеспечен, нужно постепенно налаживать свою игру, что мы и будем делать.

- В матчах, оставшихся до завершения чемпионата, нельзя допускать "осечек"?

- Мы говорили об этом еще давно. Осенью был период, когда у нас было и большее отставание от нашего конкурента, потом оно сократилось, потом очков было поровну. Всегда говорят, что нам нельзя делать ошибок, что нужно побеждать в каждом матче. Мы все это понимаем. Будем выходить на поле и делать свое дело. Выходим на каждую игру, чтобы победить. Но это футбол, здесь бывает всякое, - подытожил Караваев.