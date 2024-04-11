  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным

Премьер-лига

Главный тренер "Александрии" поделился ожиданиями от матча с киевлянами

Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мыслями относительно предстоящего матча с "Динамо".

— "Александрия" сейчас находится на относительно безопасной дистанции от нижней части турнирной таблицы, но и зона еврокубков, по сути, уже недосягаема. Как удается мотивировать команду, в чем эта мотивация?

— Я бы не сказал, что мы находимся на безопасном расстоянии от нижней части турнирной таблицы. У нас по-прежнему идет борьба за выживание. Поэтому результат давит на ребят, это однозначно. А что касается игры, то мы её должны улучшать как раз в матчах с такими командами, как "Динамо", и получать уверенность в собственных силах. Поэтому предстоящий поединок для нас очень важен.

— Какие изменения в игре "Динамо" вы заметили в весенней части сезона?

— Хотел бы в этом смысле сделать комплименты "Динамо" и его главному тренеру Александру Шовковскому. В команде есть классные футболисты, но больше всего мне нравится, что она играет структурой, что у неё есть баланс, что она четко знает, как надо выходить из обороны в атаку, и четко знает механизм работы в атакующей фазе.

Считаю, что "Динамо" по праву является одной из лучших команд весенней части чемпионата. Тут я бы выделил и "Динамо", и "Шахтер": они сейчас показывают действительно очень хорошую игру.

Читайте такжеАлександрия увеличила количество билетов на матч с Динамо

— В предыдущем туре "Динамо" потеряло очки в матче с "ЛНЗ" (1:1), причем, довольно обидно для себя. Это плюс или минус для "Александрии" в контексте предстоящего матча? Ведь после такого рода осечек команда либо может оказаться в психологической яме, либо, наоборот, выйдет на следующий матч с большим желанием реабилитироваться.

— Прежде всего, надо сказать, что это будет два совершенно разных матча по всем составляющим. А что касается психологического фона, то я уверен, что "Динамо" после ничьей с "ЛНЗ" выйдет на игру гораздо более собранным, с совершенно другим настроем — чтобы не допустить повторения таких ошибок.

Относительно же самого матча с "ЛНЗ", то на мой взгляд, "Динамо" заслуживало в нём победы. Итоговый счет — не по игре.

Ну а мы идем своим путем. Для нас каждый матч — это учеба, это улучшение своей игры. И, конечно, борьба в турнирной таблице. Поэтому, повторюсь, это будет совсем другой матч. В котором команды будут решать разные задачи, - сказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 интересуется вингером Динамо - Источник
yellow-arrow
Александрия увеличила количество билетов на матч с Динамо
yellow-arrow
Пономарев: Кривбасс борется за чемпионство и демонстрирует очень хороший футбол
Руслан Ротань Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо Київ від Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости