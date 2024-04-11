Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мыслями относительно предстоящего матча с "Динамо".

— "Александрия" сейчас находится на относительно безопасной дистанции от нижней части турнирной таблицы, но и зона еврокубков, по сути, уже недосягаема. Как удается мотивировать команду, в чем эта мотивация?

— Я бы не сказал, что мы находимся на безопасном расстоянии от нижней части турнирной таблицы. У нас по-прежнему идет борьба за выживание. Поэтому результат давит на ребят, это однозначно. А что касается игры, то мы её должны улучшать как раз в матчах с такими командами, как "Динамо", и получать уверенность в собственных силах. Поэтому предстоящий поединок для нас очень важен.

— Какие изменения в игре "Динамо" вы заметили в весенней части сезона?

— Хотел бы в этом смысле сделать комплименты "Динамо" и его главному тренеру Александру Шовковскому. В команде есть классные футболисты, но больше всего мне нравится, что она играет структурой, что у неё есть баланс, что она четко знает, как надо выходить из обороны в атаку, и четко знает механизм работы в атакующей фазе.

Считаю, что "Динамо" по праву является одной из лучших команд весенней части чемпионата. Тут я бы выделил и "Динамо", и "Шахтер": они сейчас показывают действительно очень хорошую игру.

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— В предыдущем туре "Динамо" потеряло очки в матче с "ЛНЗ" (1:1), причем, довольно обидно для себя. Это плюс или минус для "Александрии" в контексте предстоящего матча? Ведь после такого рода осечек команда либо может оказаться в психологической яме, либо, наоборот, выйдет на следующий матч с большим желанием реабилитироваться.

— Прежде всего, надо сказать, что это будет два совершенно разных матча по всем составляющим. А что касается психологического фона, то я уверен, что "Динамо" после ничьей с "ЛНЗ" выйдет на игру гораздо более собранным, с совершенно другим настроем — чтобы не допустить повторения таких ошибок.

Относительно же самого матча с "ЛНЗ", то на мой взгляд, "Динамо" заслуживало в нём победы. Итоговый счет — не по игре.

Ну а мы идем своим путем. Для нас каждый матч — это учеба, это улучшение своей игры. И, конечно, борьба в турнирной таблице. Поэтому, повторюсь, это будет совсем другой матч. В котором команды будут решать разные задачи, - сказал Ротань.