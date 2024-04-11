  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Волошина: Страсбур проявляет достаточно существенный интерес, Назар тоже заинтересован
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Волошина: Страсбур проявляет достаточно существенный интерес, Назар тоже заинтересован

Премьер-лига
Обновлено

Но конкретика будет ближе к лету

Агент Волошина: Страсбур проявляет достаточно существенный интерес, Назар тоже заинтересован

фото из соцсетей

Новина українською

Агент вингера "Динамо" Назара Волошина Никита Швец подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется французский "Страсбур".

– Никита, правда ли, что "Страсбур" интересуется Назаром Волошиным?

– Да, эта информация соответствует действительности, "Страсбур" проявляет достаточно существенный интерес.

– А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?

– Он тоже заинтересован.

– С "Динамо" уже был разговор, какова позиция киевлян?

– Официального контакта клубов пока не было. Уже летом будет какая-то конкретика.

По теме
yellow-arrow
Динамо возьмет на себя все расходы по пребыванию Миная в Киеве
yellow-arrow
Проблемы Днепра-1. Известно, сколько пропустят Пихаленок, Филиппов и Сарапий
yellow-arrow
Ротань: Динамо после ничьей с ЛНЗ выйдет на игру гораздо более собранным
Динамо (Киев) Страсбур Назар Волошин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости