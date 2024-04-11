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Агент Волошина: Страсбур проявляет достаточно существенный интерес, Назар тоже заинтересован
Но конкретика будет ближе к лету
фото из соцсетей
Агент вингера "Динамо" Назара Волошина Никита Швец подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется французский "Страсбур".
– Никита, правда ли, что "Страсбур" интересуется Назаром Волошиным?
– Да, эта информация соответствует действительности, "Страсбур" проявляет достаточно существенный интерес.
– А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?
– Он тоже заинтересован.
– С "Динамо" уже был разговор, какова позиция киевлян?
– Официального контакта клубов пока не было. Уже летом будет какая-то конкретика.
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