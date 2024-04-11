Агент Волошина: Страсбур проявляет достаточно существенный интерес, Назар тоже заинтересован

Агент вингера "Динамо" Назара Волошина Никита Швец подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется французский "Страсбур".

– Никита, правда ли, что "Страсбур" интересуется Назаром Волошиным?

– Да, эта информация соответствует действительности, "Страсбур" проявляет достаточно существенный интерес.

– А как сам Назар относится к такому варианту, ему он интересен?

– Он тоже заинтересован.

– С "Динамо" уже был разговор, какова позиция киевлян?

– Официального контакта клубов пока не было. Уже летом будет какая-то конкретика.