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Экс-девушка Родригеса: Не могла поверить, что Жерсон причинил кому-то вред. На меня он никогда не поднимал руку

Премьер-лига

Ей было трудно поверить в эту информацию

Экс-девушка Родригеса: Не могла поверить, что Жерсон причинил кому-то вред. На меня он никогда не поднимал руку

Фото: Instagram

Новина українською

Украинская теннисиста Ольга Янчук, также известна, как бывшая девушка вингера Жерсона Родригеса, рассказала как обстоят дела у ее экс-бойфренда.

- Вы в курсе последних проблем с законом Жерсона?

- Да, конечно. Я в курсе всех ситуаций. Мы на связи каждый день. На самом деле много пишут неправды. Сейчас он тренируется в Словакии, и у него все хорошо. В следующем матче он должен играть.

Когда я все это читаю в СМИ, то также задаю ему вопросы. Он отвечает: "Можешь ничего не читать. Спрашивай напрямую у меня. У меня все хорошо".

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- Пишут, что его из сборной Люксембурга могут исключить.

- Насколько я знаю, то ситуация сейчас 50/50. От Жерсона я не слышала, что это уже принятое решение. Я все же отталкиваюсь не от новостей в прессе, а от его слов.

- А в каком статусе вы сейчас находитесь с Жерсоном?

- Да мы и сами не знаем (смеется, - прим.SE.). У нас все колеблется туда-сюда. Точно сказать, что вместе, я тоже не могу. Вроде бы как-то как-то что-то...

У нас сохранились очень хорошие отношения. Мы - лучшие друзья. Общаемся очень классно. Скоро с малым собираемся к нему лететь. В Словакии я жить пока не готова. Мне нравится Киев. Однако посмотрим, как пойдет.

- Жерсону инкриминируют домашнее насилие. Он когда-то применял к вам физическую силу?

- Нет. Поэтому мне было очень трудно поверить в эту информацию. Я его защищала и даже в инстаграме записывала сторис, где говорила, что не верю, что он кому-то мог нанести вред. Хотя его признали виновным. Я была шокирована, потому что на меня он никогда руку не поднимал, - сказала Янчук.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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