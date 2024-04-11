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Скандальный Жерсон возобновил тренировки со Слованом

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Люксембуржец не может без проблем

Скандальный Жерсон возобновил тренировки со Слованом

instagram.com/skslovanbratislava

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Скандальный легионер "Динамо" Жерсон Родригеш, который сейчас играет в аренде в словацком "Словане", вернулся к тренировкам с командой.

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Напомним, что не так давно "Слован" отстранил вингера от работы с командой из-за того что он вовремя не вернулся из расположения сборной Люксембурга.

Фото игрока на тренировке поделился польский журналист Петр Слонка. Судя по всему, руководство и тренерский штаб "Слована" простили футболиста…

Добавим, что в этом сезоне Жерсон Родригеш провел 8 матчей за "Слован", в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

Скандальный Жерсон возобновил тренировки со Слованом - изображение 1
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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