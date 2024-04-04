В Словане прокомментировали ситуацию с арендованным динамовцем Жерсоном
"Это внутренние дела клуба"
Фото: ФК Динамо Киев
Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик-младший прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у киевского "Динамо" вингера Жерсона Родригеса. Функционер был предельно краток.
Как известно, игрок не вернулся в расположение словацкого клуба из сборной Люксембурга. Также сообщалось, что люксембуржца исключат из состава "Слована" из-за неадекватное поведение.
"Это внутренние дела клуба, и мы будем решать эту ситуацию внутренне. На данный момент мне больше нечего сказать", - приводит слова функционера Sport24.pluska.sk.
На счету Жерсона 19 матчей за братиславский клуб, 5 голов и 1 результативная передача.
Популярное сейчас
- Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо - Источник
- Феерия Судакова, синхронные победы лидеров АПЛ, заявки ПСЖ и Байера на дубль. Главные новости за 3 апреля
- Статистические порталы оценили выступления Зинченко и Ярмолюка в матчах АПЛ
- Первый тайм матча Ворскла - Динамо прервала воздушная тревога
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО