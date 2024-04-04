В Словане прокомментировали ситуацию с арендованным динамовцем Жерсоном

Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик-младший прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у киевского "Динамо" вингера Жерсона Родригеса. Функционер был предельно краток.

Как известно, игрок не вернулся в расположение словацкого клуба из сборной Люксембурга. Также сообщалось, что люксембуржца исключат из состава "Слована" из-за неадекватное поведение.

"Это внутренние дела клуба, и мы будем решать эту ситуацию внутренне. На данный момент мне больше нечего сказать", - приводит слова функционера Sport24.pluska.sk.

На счету Жерсона 19 матчей за братиславский клуб, 5 голов и 1 результативная передача.