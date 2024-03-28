Жерсон Родригеш получил условный срок за домашнее насилие
Игрок до сих пор принадлежит Динамо
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за "Слован" из Братиславы, был осужден за домашнее насилие. Об этом сообщает RTL Today.
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По информации портала, футболист получил от суда условный срок в 18 месяцев и штраф в размере 1500 евро. Люксембургскому футболисту было предъявлено обвинение по трем пунктам нападения и избиения. Один из пунктов касался домашнего насилия к его бывшей девушке - мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.
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В этом сезоне Родригеш провел 19 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:today.rtl.lu
Опубликовал: Виктор Иванчук
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