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Жерсон Родригеш получил условный срок за домашнее насилие

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Игрок до сих пор принадлежит Динамо

Жерсон Родригеш получил условный срок за домашнее насилие

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Нападающий "Динамо" Жерсон Родригеш, выступающий на правах аренды за "Слован" из Братиславы, был осужден за домашнее насилие. Об этом сообщает RTL Today.

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По информации портала, футболист получил от суда условный срок в 18 месяцев и штраф в размере 1500 евро. Люксембургскому футболисту было предъявлено обвинение по трем пунктам нападения и избиения. Один из пунктов касался домашнего насилия к его бывшей девушке - мисс Люксембург-2020 Эмили Боланд.

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В этом сезоне Родригеш провел 19 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
today.rtl.lu
Опубликовал: Виктор Иванчук
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