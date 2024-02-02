Директор Слована: Переговоры с Динамо по Жерсону велись очень корректно. Спорт должен объединять
Слован недавно оскандалился проведением спарринга с российской командой
skslovan.com
Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал
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Ранее была информация от СМИ, что киевляне отказались от переговоров со "Слованом" по игроку, так как "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).
"Эта информация вообще не соответствовала действительности. Наоборот, переговоры все время велись очень корректно, за что я благодарен представителям киевского "Динамо".
И в этом случае оказалось, что матч с "Динамо" Москва в Катаре на прошлой неделе стал гораздо более серьезной проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разделять", - сказал Кмотрик.
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