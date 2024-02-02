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Директор Слована: Переговоры с Динамо по Жерсону велись очень корректно. Спорт должен объединять

Общие новости
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Слован недавно оскандалился проведением спарринга с российской командой

Директор Слована: Переговоры с Динамо по Жерсону велись очень корректно. Спорт должен объединять

skslovan.com

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Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик прокомментировал переход вингера Жерсона Родригеса из киевского "Динамо".

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Ранее была информация от СМИ, что киевляне отказались от переговоров со "Слованом" по игроку, так как "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).

Читайте такжеИсточник: Динамо не отпустило Жерсона в Слован из-за спарринга словаков с россиянами

"Эта информация вообще не соответствовала действительности. Наоборот, переговоры все время велись очень корректно, за что я благодарен представителям киевского "Динамо".

И в этом случае оказалось, что матч с "Динамо" Москва в Катаре на прошлой неделе стал гораздо более серьезной проблемой в Словакии, чем за рубежом. Спорт должен объединять, а не разделять", - сказал Кмотрик.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Жерсон Родригес
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Источник:
Слован Братислава
Опубликовал: Михаил Черныш
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