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За неадекватное поведение. Слован исключит из состава Жерсона Родригеса

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"Динамо" также не хочет его возвращения

За неадекватное поведение. Слован исключит из состава Жерсона Родригеса

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет в аренде за "Слован" Братиславу, будет исключен из состава словацкого клуба. Об этом пишет журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Причина такого решения - неадекватное поведение люксембуржца. Отмечается, что "Слован", скорее всего, не будет продлевать его контракт. "Динамо" также не хочет его возвращения.

Ранее стало известно, что Родригес не прибыл в расположение "Слована" из сборной Люксембурга. На его счету 19 матчей за братиславский клуб, 5 голов и 1 результативная передача.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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