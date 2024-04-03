За неадекватное поведение. Слован исключит из состава Жерсона Родригеса

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет в аренде за "Слован" Братиславу, будет исключен из состава словацкого клуба. Об этом пишет журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

Причина такого решения - неадекватное поведение люксембуржца. Отмечается, что "Слован", скорее всего, не будет продлевать его контракт. "Динамо" также не хочет его возвращения.

Ранее стало известно, что Родригес не прибыл в расположение "Слована" из сборной Люксембурга. На его счету 19 матчей за братиславский клуб, 5 голов и 1 результативная передача.