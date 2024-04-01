Скандальный легионер Динамо не вернулся в клуб из сборной
Талантливый, но проблемный игрок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет в аренде за "Слован" Братиславу, угодил в очередной скандал.
Люксембуржец не вернулся в словацкий клуб после матчей за национальную сборную. Об этом сообщил наставник братиславской команды Владимир Вайсс.
"У нас сейчас нет Родригеса, он не приехал со сбора национальной команды. Мы должны решить эту проблему – и я, и клуб. Это дисциплинарная вещь. Для меня команда на первом месте", - заявил Вайсс.
Ранее сообщалось, что Жерсон был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и наложил штраф в размере 1500 евро за домашнее насилие.
На его счету 19 матчей за "Слован", 5 голов и 1 результативная передача.
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