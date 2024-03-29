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Михайличенко: Не удивлен, что Жерсон получил условный срок

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Тренер говорит, что Жерсон талантливый игрок, но не профессионал

Михайличенко: Не удивлен, что Жерсон получил условный срок

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал 18-месячный условный срок для своего бывшего подопечного Жерсона Родригеса.

— Алексей Александрович, уже слышали, что Вашего бывшего подопечного Жерсона Родригеса осудили?

— Жерсона осудили? Не удивлен. Нет, не слышал. Вот от Вас узнал. Он талантливый игрок, но не профессионал. Все, что могу о нем сказать.

Где-то его жаль, что так случилось, но... Это не первый раз. Он там имел какие-то проблемы со своей девушкой-украинкой (теннисисткой Ольгой Янчук, — прим.). А на этот раз, собственно, что?

— Собственно, его не посадили, а пока только условный срок дали. Причина — домашнее насилие, но не по отношению к госпоже Янчук.

— Не удивлен, повторюсь.

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— Собственно, да. Согласен. Когда Родригес пошел скитаться по арендам с "Динамо", то что ни клуб, что ни страна, — то проблемы. Это же Вы способствовали тому, что Жерсона отчислили из команды?

— Да. Попросил об этом [отправить в аренду] руководство клуба я, потому что как можно рассчитывать на игрока, который не дружит с дисциплиной и не является профессионалом? Он же в любой момент может подставить.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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