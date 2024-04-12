Янчук: Запрещали ли тренеры заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало

Бывшая девушка вингера "Динамо" Жерсона Родригеса Ольга Янчук рассказала о том, которая пыталась бороться неспортивным образом жизни футболиста.

- На ваших глазах Жерсон нарушал спортивный режим?

- Да, нарушал. Хотя я пыталась с этим бороться. Вы же знаете, если взрослый человек что-то хочет делать, то ему невозможно запретить. Пыталась контролировать, насколько могла. Вроде бы неплохо получалось.

Лично я, когда играла в теннис, то, можно сказать, совсем не гуляла. Я не употребляла алкоголь и ночной жизни у меня не было. Я концентрировалась только на теннисе. Вот со своей стороны и подсказывала ему.

Мне кажется, что до знакомства со мной он был более гулящим. Его лучшие друзья из Люксембурга говорили мне, что он изменился. Возможно, это и не моя заслуга, а он сам сделал выводы. Какова сейчас ситуация, я не знаю, потому что мы не живем вместе.

- Жерсон мог, например, в пять утра прийти домой из клуба, а потом пойти на тренировку?

- Такое очень редко бывало. В начале его карьеры в "Динамо" случались подобные косяки, но, видимо, ему в команде что-то сказали, и он перестал так делать.

В большинстве случаев, если они выигрывали, то после матча командой могли пойти куда-то. В выходные мы все также собирались. Такие дни он не пропускал!

Если накануне матча ему очень хотелось гулять, то я просила, чтобы это хотя бы было дома. Чтобы под присмотром находился. Приезжали к нему и друзья из Люксембурга, и динамовцы. Жерсон хорошо с Сидклеем, Томашем Кадаром, Момо Кадири дружил... За ужином они могли немного выпить.

- А правда, что тренеры футболистам перед матчами запрещают сексом заниматься?

- Жерсону это не мешало.