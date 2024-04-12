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Жерсон Родригес не планирует возвращаться в Динамо

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Люксембургский вингер не хочет возвращаться в Украину

Жерсон Родригес не планирует возвращаться в Динамо

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская экс-теннисиста Ольга Янчук, также известна, как бывшая девушка вингера Жерсона Родригеса, рассказала, планирует ли футболист возвращаться в киевское "Динамо".

"Он говорил мне, что не собирается возвращаться. Иностранцы все же немного иначе воспринимают войну. Думаю, он останется играть в Европе. Сейчас ему нравится в Словакии", - сказала Янчук в интервью Sport-express.ua.

Жерсон принадлежит киевскому "Динамо" и играет за "Слован" на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря 2024 года. На его счету 8 матчей за братиславский клуб, 5 голов и 1 ассист. Контракт люксембуржца с киевлянами действителен до 30 июня 2025 года.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Ольга Янчук Жерсон Родригес
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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