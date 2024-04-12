Владислав Калитвинцев: Спасибо Суркису, который меня отпустил. Он очень надеялся, что я заиграю в Динамо

Хавбек "Александрии" Владислав Калитвинцев вспомнил период своей карьеры в " Динамо " под руководством Александра Хацкевича.

– Почему не сложилось с Хацкевичем? Что кардинально изменилось в команде после Реброва?

– Я за себя буду говорить. Сборы были, все хорошо, отлично себя чувствовал, набрал кондиции. Через несколько дней уже должны были вылетать в Киев, была легкая тренировка: моделирование атак. И я простреливал в штрафную низом и потянул переднюю мышцу бедра и снова вылетел.

Восстанавливался, потом приехал и Хацкевич мне сказал: "Нужно набрать кондиции через дубль, несколько матчей сыграешь, а там будет видно". Так я в дубле полгода и провел, сыграл матчей 15. Потом он меня уже взял в заявку на матч с "Карпатами", когда мы 1:2 проиграли. Я вышел, кажется, на 20-30 минут. И вот это была единственная игра под его руководством за первую команду.

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– Не осталось ли обиды на "Динамо", потому что не удалось закрепиться там?

– Никаких обид нет. Понимаю, что травмы меня выбивали, помешали развитию. Думаю, что я пересидел в "Динамо". Просто в тот момент пришел Хацкевич, который мне сказал переподписывать контракт. Я переподписал и вот так вышло, что не удалось при нем заиграть. Тогда уже стало очевидным, что нужно принимать решение уходить из "Динамо".

Спасибо Игорю Михайловичу Суркису, который меня отпустил. Я расторг контракт, а он мне сказал: "Желаю тебе всего самого лучшего, не хочу тормозить твою карьеру. Иди играй – я тебя отпускаю". Тогда только он говорил, а я сидел, слушал и кивал головой. Услышал от него очень теплые слова. Игорь Михайлович очень надеялся, что я заиграю в "Динамо". Но это футбольная жизнь. Так мы и разошлись, я поблагодарил его.