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Ротань против Шовковского. Александрия – Динамо: стартовые составы на матч
Легендарные футболисты сойдутся в тренерском противостоянии
фото - ФК Динамо Київ
В матче 24 тура Украинской Премьер-лиги встретятся "Александрия" и "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
Стартовый состав “Александрии”: Никита Шевченко – Кравченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Копина, Шостак.
Запасные хозяев: Долгий, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Беляев, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Погорелый, Де, Ермаков.
Стартовый состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Овчаренко, Бражко, Андриевский, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ванат.
Запасные гостей: Моргун, Игнатенко, Караваев, Ярмоленко, Супряга, Буяльский, Михавко, Диалло, Беловар, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.
Перед этим матчем “Александрия” занимает 11 место в турнирной таблице, а “Динамо” идет на третьей позиции. Разрыв между командами составляет 21 очко.
Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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