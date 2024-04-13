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Ротань против Шовковского. Александрия – Динамо: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Легендарные футболисты сойдутся в тренерском противостоянии

Ротань против Шовковского. Александрия – Динамо: стартовые составы на матч

фото - ФК Динамо Київ

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В матче 24 тура Украинской Премьер-лиги встретятся "Александрия" и "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Стартовый состав “Александрии”: Никита Шевченко – Кравченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Копина, Шостак.

Запасные хозяев: Долгий, Сигеев, Кулаковский, Ващенко, Беляев, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Погорелый, Де, Ермаков.

Стартовый состав "Динамо": Бущан - Тимчик, Попов, Дячук, Овчаренко, Бражко, Андриевский, Волошин, Шапаренко, Кабаев, Ванат.

Запасные гостей: Моргун, Игнатенко, Караваев, Ярмоленко, Супряга, Буяльский, Михавко, Диалло, Беловар, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.

Перед этим матчем “Александрия” занимает 11 место в турнирной таблице, а “Динамо” идет на третьей позиции. Разрыв между командами составляет 21 очко.

Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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