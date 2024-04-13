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Любенович: Не знаю, почему у меня такой стресс. Наверное, я слишком многого требую от этой команды
Тренер Миная был эмоциональным после игры с Оболони
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Главный тренер “Миная” Желько Любенович был недоволен собой и командой после
"Поздравляю “Оболонь” с хорошей игрой, они заслужили на это очко, они бились до конца и не сдавались. Что касается моей команды, спасибо ей за самоотдачу, они вложили много сил в эту игру, хотели выиграть. Но, к сожалению, большое количество детских ошибок привело к тому, что мы сегодня не выиграли. Мы принимали неправильные решения".
"У меня такое впервые, что нет сил сказать что-то об этой игре. Надо сначала посмотреть матч. Если мы не выиграли, – виновата команда, а не кто-то конкретно".
"Я не довольный тем, как мы играли в большинстве. Мне не понравилось, как команда играла. Мы выбрали хорошую тактику, хорошо начали матч. Команда делала то, что мы от нее требовали. До красной карточки у нас все было хорошо. Когда стали играть в большинстве, пропало все, о чем договаривались. Наверное, они не были готовы к этому".
"У меня сегодня стресс. Нужно что-то выпить, чтобы успокоиться. Я обычно нормально реагирую на разные ситуации, но сегодня я не знаю, что со мной. Нужно пересмотреть свое отношение, не хочется быть таким. Возможно, я тоже делаю ошибки, и из-за них нервничаю. Наверное, я слишком многого требую от этой команды. Мне хочется всегда большего, хочется выигрывать, хочется брать очки с любым соперником, и играть с любым соперником. Возможно, у нас нет сил для этого. У нас сегодня был очень хороший шанс, чтобы догнать конкурентов, к сожалению мы не смогли это сделать", – сказал Любенович УПЛ ТВ после матча.
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