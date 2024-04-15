В трех городах прошли самые посещаемые матчи УПЛ после зимней паузы

Вторая часть сезона началась с возвращением фанатов на стадионы. Хотя по количеству есть значительные ограничения, но это не вызывает удивления.

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Топ-6 поединков по посещаемости в 2024 году выглядит следующим образом:

02.03 Динамо – Черноморец 1:0 (1 800)

12.03 Динамо – Заря 2:0 (1 800)

30.03 Верес – Кривбасс 0:2 (2 328)

07.03 Верес – Динамо 1:1 (2 487)

14.04 Ворскла – Шахтер 0:1 (2 682)

31.03 Ворскла – Динамо 1:5 (2 800)

До конца сезона на этот рейтинг могут повлиять матчи "Шахтер" - "Динамо", "Динамо" - "Полесье", "Рух" - "Динамо" и "Верес" - "Днепр-1".