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В трех городах прошли самые посещаемые матчи УПЛ после зимней паузы
Болельщики понемногу вспоминают, как это – ходить на футбол в Украине
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Вторая часть сезона началась с возвращением фанатов на стадионы. Хотя по количеству есть значительные ограничения, но это не вызывает удивления.
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Топ-6 поединков по посещаемости в 2024 году выглядит следующим образом:
02.03 Динамо – Черноморец 1:0 (1 800)
12.03 Динамо – Заря 2:0 (1 800)
30.03 Верес – Кривбасс 0:2 (2 328)
07.03 Верес – Динамо 1:1 (2 487)
14.04 Ворскла – Шахтер 0:1 (2 682)
31.03 Ворскла – Динамо 1:5 (2 800)
До конца сезона на этот рейтинг могут повлиять матчи "Шахтер" - "Динамо", "Динамо" - "Полесье", "Рух" - "Динамо" и "Верес" - "Днепр-1".
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