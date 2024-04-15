Сарапий вернулся в общую группу Днепра-1

В воскресенье, 14 апреля "Днепр-1" прибыл в Киев на матч 24-го тура УПЛ против "Металлиста 1925". Дорога заняла чуть больше шести часов, и игроки имели некоторое время на отдых перед тренировкой.

Занятие состоялось на поле УТБ имени Банникова. Пресс-служба днепрян отметила, что в нем участие принял вместе со всеми Эдуард Сарапий. Напомним, он из-за травмы не доиграл предыдущий поединок с "Зарей", а обследование показало сильный ушиб стопы.

Спортклубовцы традиционно накануне игры ограничились часовой тренировкой, которая содержала разминку, игровые упражнения и удары по воротам. Вечернее время в отеле посвящено теоретическому занятию и медицинским процедурам.

Матч "Металлист 1925" - "Днепр-1" состоится сегодня, 15 апреля и начнется в 18:00.