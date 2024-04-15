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Авагимян: Неверно назначенный пенальти был ключевым в кубковой игре с Шахтером, но кому это интересно сейчас
Хавбек "Черноморца" рассказал о задачах моряков на финише сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян оценил ход матча 24-го тура УПЛ с "Зарей" (0:1), а также рассказал о задачах моряков на финише сезона.
— "Заря" имела большой перевес в матче с "Черноморцем". С чем ты это связываешь?
— Мы вышли на первый тайм и не были похожи сами на себя. С чем это связано? Не знаю, но нужно разобраться с этим. Возможно, предыдущая насыщенная неделя как-то сказалась на нашем состоянии. Хотя, всегда лучше играть, даже каждые три дня, особенно если ты стремишься попасть в еврокубки.
— В обороне вы не выглядели монолитно и позволили много создать "Заре". Этому есть объяснение?
— Соглашусь, что ключевой фактор – в обороне у нас ничего не получалось. Слишком много сил мы потратили у своих ворот и в атаке мы мало что создали. Провалов было много у нас, энергию мы всю потратили и не всегда были силы атаковать.
— Роман Григорчук эмоционально реагировал на происходящее на поле…
— Он видел, что мы не в своей тарелке, хотел достучаться до нас. Пытался завести нас, но…
— Отсутствие Брагару сказалось на игре "Черноморца"?
— Да, Максим – один из ведущих наших исполнителей. Жаль, что его не было сегодня из-за перебора желтых карточек. Однако, те игроки, кто выходил на поле, должны были заменить Брагару.
— На днях комитет арбитров признал, что пенальти в ворота "Черноморца", в розыгрыше Кубка Украины против "Шахтера", был назначен неверно. Вам от этого легче?
— Кому это интересно сейчас. Этот пенальти был ключевым, в игре с "Шахтером". Я напомню, что счет тогда был ничейным – 1:1. Перед перерывом мы пропустили гол в борьбе с сильным оппонентом. Психологически это сказывается.
— За семь туров до финиша "Черноморец" занимает 8-е место в середине турнирной таблицы. На что ваша команда рассчитывает в этих матчах?
— Знаю, что все наши футболисты всегда хотят выигрывать. Мы не смотрим в таблицу. Пока есть возможность забраться выше, в турнирной таблице, мы это будем делать.
— Ты смог сделать шаг в своем развитии в "Черноморце"?
— Да. Ничего не буду плохого говорить об "Александрии", однако на меня повлияла работа с Романом Григорчуком. Да и я, чуть перестроился. Знаю, что болельщики "Черноморца" меня очень любят. Это вдохновляет играть лучше и стараться еще больше. Все это взаимосвязано, - резюмировал Авагимян.
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