Авагимян: Неверно назначенный пенальти был ключевым в кубковой игре с Шахтером, но кому это интересно сейчас

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян оценил ход матча 24-го тура УПЛ с "Зарей" (0:1), а также рассказал о задачах моряков на финише сезона.

— "Заря" имела большой перевес в матче с "Черноморцем". С чем ты это связываешь?

— Мы вышли на первый тайм и не были похожи сами на себя. С чем это связано? Не знаю, но нужно разобраться с этим. Возможно, предыдущая насыщенная неделя как-то сказалась на нашем состоянии. Хотя, всегда лучше играть, даже каждые три дня, особенно если ты стремишься попасть в еврокубки.

— В обороне вы не выглядели монолитно и позволили много создать "Заре". Этому есть объяснение?

— Соглашусь, что ключевой фактор – в обороне у нас ничего не получалось. Слишком много сил мы потратили у своих ворот и в атаке мы мало что создали. Провалов было много у нас, энергию мы всю потратили и не всегда были силы атаковать.

— Роман Григорчук эмоционально реагировал на происходящее на поле…

— Он видел, что мы не в своей тарелке, хотел достучаться до нас. Пытался завести нас, но…

— Отсутствие Брагару сказалось на игре "Черноморца"?

— Да, Максим – один из ведущих наших исполнителей. Жаль, что его не было сегодня из-за перебора желтых карточек. Однако, те игроки, кто выходил на поле, должны были заменить Брагару.

— На днях комитет арбитров признал, что пенальти в ворота "Черноморца", в розыгрыше Кубка Украины против "Шахтера", был назначен неверно. Вам от этого легче?

— Кому это интересно сейчас. Этот пенальти был ключевым, в игре с "Шахтером". Я напомню, что счет тогда был ничейным – 1:1. Перед перерывом мы пропустили гол в борьбе с сильным оппонентом. Психологически это сказывается.

— За семь туров до финиша "Черноморец" занимает 8-е место в середине турнирной таблицы. На что ваша команда рассчитывает в этих матчах?

— Знаю, что все наши футболисты всегда хотят выигрывать. Мы не смотрим в таблицу. Пока есть возможность забраться выше, в турнирной таблице, мы это будем делать.

— Ты смог сделать шаг в своем развитии в "Черноморце"?

— Да. Ничего не буду плохого говорить об "Александрии", однако на меня повлияла работа с Романом Григорчуком. Да и я, чуть перестроился. Знаю, что болельщики "Черноморца" меня очень любят. Это вдохновляет играть лучше и стараться еще больше. Все это взаимосвязано, - резюмировал Авагимян.