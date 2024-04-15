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Серьезная травма колена. Защитнику Зари может понадобиться операция

Премьер-лига

21-летний игрок имеет проблемы со здоровьем

Серьезная травма колена. Защитнику Зари может понадобиться операция

fcdynamo.com

Новина українською

14 апреля в матче 24-го тура УПЛ "Заря" минимально обыграла "Черноморец" (1:0). В этой встрече участия не принимал защитник луганчан Антон Боль.

По информации Українського футболу, 21-летний игрок травмирован и его повреждение довольно серьезное. У него проблемы с коленом, и ему даже могут сделать операцию.

Боль выступает в "Заре" на правах аренды из "Динамо" - его соглашение с киевлянами рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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