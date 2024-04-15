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В 24-м туре УПЛ ни одна из команд не забила больше одного гола

Премьер-лига

Один из наименее результативных туров в истории

В 24-м туре УПЛ ни одна из команд не забила больше одного гола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24-й тур УПЛ стал одним из наименее результативных в истории украинского футбола.

Ни одна из команд не забила больше одного гола, всего в 24-м туре забиты 11 голов.

Все результаты 24-го тура.

  • Оболонь - Минай 1:1
  • Александрия - Динамо 0:1
  • Рух - Кривбасс 1:1
  • Ворскла - Шахтер 0:1
  • Заря - Черноморец 1:0
  • Полесье - Колос 1:0
  • ЛНЗ - Верес 1:0
  • Металлист 1925 - Днепр-1 1:1
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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Рух (Львов) Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии
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genpet (Николаев)
15.04.2024 в 21:24
Оце рівень нашого футболу. Перевелись бомбардири. Одні розпасовщики поперек поля...
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Комментарии 1
avatar
genpet (Николаев)
15.04.2024 в 21:24
Оце рівень нашого футболу. Перевелись бомбардири. Одні розпасовщики поперек поля...
Ответить
0
0

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