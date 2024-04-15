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В 24-м туре УПЛ ни одна из команд не забила больше одного гола
Один из наименее результативных туров в истории
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
24-й тур УПЛ стал одним из наименее результативных в истории украинского футбола.
Ни одна из команд не забила больше одного гола, всего в 24-м туре забиты 11 голов.
Все результаты 24-го тура.
- Оболонь - Минай 1:1
- Александрия - Динамо 0:1
- Рух - Кривбасс 1:1
- Ворскла - Шахтер 0:1
- Заря - Черноморец 1:0
- Полесье - Колос 1:0
- ЛНЗ - Верес 1:0
- Металлист 1925 - Днепр-1 1:1
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genpet (Николаев)
15.04.2024 в 21:24
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