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Скрипник: Ждем победы и должны с ней встретиться
Металлист 1925 при Скрипнике еще не побеждал
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник подвел итог
"Когда ты уступаешь и вырываешь ничью на последней минуте, это, конечно, позитив, играть против такой команды как "Днепр-1", которая нацелена на еврокубки и медали. Мы смотрим на себя. В первом тайме было очень сложно, мы играли почти без мяча, а гол Гуцуляка, он не зря играет в национальной сборной, обладая сильными индивидуальными качествами. А по большому счету моментов было мало с обеих сторон.
Был характер, а стандарты, это шанс пятьдесят на пятьдесят, у нас было два хороших момента, один из которых мы реализовали. На данный момент это еще не наш уровень, что мы можем обыгрывать "Днепр-1", но если будем проявлять характер, как сегодня, то смотрю в будущее положительно. Хотя досадно, что снова не победили, но ждем победы и должны с ней встретиться. Сегодня мы не боялись и играли в футбол, комбинировали, а не просто выбивали мяч", – сказал Скрипник.
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