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Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Александрия - Оболонь
Поединок пройдет в Александрии
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 15-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
17.04.2024
"Александрия" - "Оболонь". Александрия. Стадион "Ника". 18:00. Арбитр - Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты арбитра - Дарийчук С. В. (Черновицкая обл.), Дашко А. В. (Киевская обл.), четвертый арбитр - Резников Д. М. (Каменское), наблюдатель арбитража - Задиран С. М. (Днепр).
Арбитр ВАА - Кубряк Д. В. (Одесса), ассистент ВАА - Марченко Д. Г. (Чернигов), наблюдатель ВАА - Лисенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Сушко Г. М. (Луганская обл.).
Ранее мы писали о том, кто обслужит перенесенный матч между "Минаем" и "Динамо".
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