Всех арбитров на 25-й тур УПЛ назначили с помощью жеребьевки

Комитеты УАФ назначили бригады арбитров на матчи 25-го тура УПЛ. При этом, все арбитры были назначены с помощью жеребьевки. Такую процедуру уже применяли на полуфиналы Кубка Украины и поединки 24-го тура чемпионата Украины.

Саму жеребьевку провели председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и спортивный директор Украинской Премьер-лиги Максим Степаненко.

В итоги, жребий назначил на матчи следующие бригады.

25-й тур

20.04.2024

"Черноморец" - "Кривбасс". Одесса. Стадион "Черноморец". 15:30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАА - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

"Ворскла" - "Колос". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 18:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр ВАА - Панчишин Д.И. (Харьков),

21.04.2024

"Верес" - "Днепр-1". Ровно. Стадион "Авангард". 13:00. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр ВАА - Шандор О.А. (Львов),

"Александрия" - "ЛНЗ". Александрия. Стадион "Ника". 15:30. Арбитр - Кубряк Д.В. (Одесса), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),

"Динамо" - "Полесье". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 18:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), арбитр ВАА - Балакин М.А. (Киевская обл.),

22.04.2024

"Минай" - "Рух". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр ВАА - Деревинский А.А. (Хмельницкий),

"Металлист 1925" - "Оболонь". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Шахтер" - "Заря". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Каленов А.А. (Ивано-Франковск), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон).