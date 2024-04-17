Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матч с Минаем

Главный тренер "Динамо" рассказал, почему в заявке киевлян на матч 16-го тура УПЛ с "Минаем" (3:1) не было одного из лидеров команды Владимира Бражко.

По словам наставника киевлян, Бражко пропускал матч из-за вируса, из-за которого в прошлом туре не играл голкипер Руслан Нещерет. Сроки восстановления хавбека после болезни тренер не уточнил, однако сегодня Нещерет уже был в запасе команды.

Напомним, что после победы над "Минаем" "Динамо" остается на 2-м месте в таблице, но оторвалось от "Кривбасса" и сократило отставание от "Шахтера".