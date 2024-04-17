  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матче с Минаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матче с Минаем

Премьер-лига

Таинственный вирус гуляет по базе Динамо

Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матче с Минаем

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" рассказал, почему в заявке киевлян на матч 16-го тура УПЛ с "Минаем" (3:1) не было одного из лидеров команды Владимира Бражко.

По словам наставника киевлян, Бражко пропускал матч из-за вируса, из-за которого в прошлом туре не играл голкипер Руслан Нещерет. Сроки восстановления хавбека после болезни тренер не уточнил, однако сегодня Нещерет уже был в запасе команды.

Напомним, что после победы над "Минаем" "Динамо" остается на 2-м месте в таблице, но оторвалось от "Кривбасса" и сократило отставание от "Шахтера".

По теме
yellow-arrow
Аутсайдер заставил фаворита понервничать. Минай – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Преимущество Динамо над Минаем голом закрепил игрок, получивший в предыдущем матче удаление
yellow-arrow
УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
Александр Шовковский Динамо (Киев) ФК Минай Руслан Нещерет Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости