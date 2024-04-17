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Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матче с Минаем
Таинственный вирус гуляет по базе Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" рассказал, почему в заявке киевлян на
По словам наставника киевлян, Бражко пропускал матч из-за вируса, из-за которого в прошлом туре не играл голкипер Руслан Нещерет. Сроки восстановления хавбека после болезни тренер не уточнил, однако сегодня Нещерет уже был в запасе команды.
Напомним, что после победы над "Минаем" "Динамо" остается на 2-м месте в таблице, но оторвалось от "Кривбасса" и сократило отставание от "Шахтера".
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