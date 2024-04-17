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Шовковский: Провели совсем разные два тайма, я надеялся на более уверенное завершение матча
Минай во втором тайме заставил понервничать Динамо
ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский во флэш-интервью подвел итог
"Мы провели совсем разные два тайма. В первом забили дважды и имели много моментов, а во втором сыграли не очень, я недоволен вторым таймом. Хорошо, что выиграли 3:1, идем дальше, но будем проводить анализ. Конечно, ошибки допускают все, но мы должны были быть в той зоне, откуда забили гол.
Что касается матча, то я надеялся на более уверенное завершение.
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Бражко? Я уже говорил, что в команде какой-то вирус, температура у игроков, поэтому Владимир не смог сыграть. У нас постоянной кто-то вылетает – Нещерет, Сирота, теперь Бражко. У всех температура.
У Волошина была красная в прошлом туре, но сегодня мы договаривались, что он отыграет 90 минут, чтобы другие ребята отдохнули
Кондиции Буяльского? Знаете, в стартовый состав внесло коррективы то, что матч доигрывался. Игроки, которые были в "старте" в декабре, должны были или выходить в стартовом составе сегодня, или же мы не могли их включать в заявку вообще. Поэтому были перестановки. В принципе, мы планировали те замены, которые сделали", – сказал Шовковский.
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