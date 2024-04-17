Шовковский: Провели совсем разные два тайма, я надеялся на более уверенное завершение матча

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский во флэш-интервью подвел итог матча 16-го тура УПЛ с "Минаем" (3:1) .

Что касается матча, то я надеялся на более уверенное завершение.

"Мы провели совсем разные два тайма. В первом забили дважды и имели много моментов, а во втором сыграли не очень, я недоволен вторым таймом. Хорошо, что выиграли 3:1, идем дальше, но будем проводить анализ. Конечно, ошибки допускают все, но мы должны были быть в той зоне, откуда забили гол.

Бражко? Я уже говорил, что в команде какой-то вирус, температура у игроков, поэтому Владимир не смог сыграть. У нас постоянной кто-то вылетает – Нещерет, Сирота, теперь Бражко. У всех температура.

У Волошина была красная в прошлом туре, но сегодня мы договаривались, что он отыграет 90 минут, чтобы другие ребята отдохнули

Кондиции Буяльского? Знаете, в стартовый состав внесло коррективы то, что матч доигрывался. Игроки, которые были в "старте" в декабре, должны были или выходить в стартовом составе сегодня, или же мы не могли их включать в заявку вообще. Поэтому были перестановки. В принципе, мы планировали те замены, которые сделали", – сказал Шовковский.