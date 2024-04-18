Комитет арбитров считает правильными судейские решения в матчах Александрия - Динамо и Ворскла - Шахтер

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола совместно с консультантом по арбитражу Николой Риццоли пояснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 24-го тура УПЛ "Александрия" - "Динамо" и "Ворскла" - "Шахтер".

"Александрия" – "Динамо". Арбитр – Алексей Деревинский. ВАР - Игорь Пасхал.

45 мин.

Владимир Бражко, пытаясь сыграть головой, использует руку (локоть), нанося удар по лицу соперника. Это действие является явно опасным (безрассудным) действием, которое должно быть наказано фолом, и должна быть вынесена желтая карточка.

ВАР делает молчаливую проверку, поскольку в таких ситуациях речь не идет о красной карточке (здесь нет чрезмерной силы в действиях нападающего).

64 мин.

Антон Кравченко теряет контроль над мячом из-за неудачной передачи назад (попытка выполнена правой ногой) и сбивается с шага, в этот момент Владимир Бражко борется с ним в честной манере, не поступая при этому фолу. Следует подчеркнуть, что арбитр полностью контролирует ситуацию и находится на оптимальном расстоянии. Технически следует учитывать, что нога Бражко уже заняла положение перед соперником (стопа полностью стоит на земле) и что Кравченко касается игрока "Динамо" за заднюю часть бутсы. По этим причинам в этой ситуации правильно не зафиксирован фол.

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По приведенным выше причинам мы не ожидаем вмешательства системы ВАР в данном случае. Это действие (хотя оно может иметь небольшие дискуссионные вопросы), безусловно, не может считаться ошибкой, и арбитр после ПНП правильно оставил свое первоочередное решение, принятое на поле.

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"Ворскла" - "Шахтер". Арбитр – Александр Омельченко. ВАР – Денис Шурман.

56 мин.

Александр Зубков не учитывает выхода вратаря из ворот и, пытаясь сыграть на опережение, не успевает отвести попадающую в лицо вратарю ногу. Скорость, с которой нападающий приблизился к воротам, делает такую динамику ведения единоборства опасной для соперника. Мы должны помнить, что одной из главных целей правил игры, а значит и арбитра, является именно защита игроков и, в частности, вратарей в собственной площади ворот, когда они находятся на земле, чтобы защитить свои ворота. По этой причине красную карточку следует считать правильной.

Эта визуальная динамика (замедленное движение) может снизить интенсивность контакта, поскольку отсутствует скорость, с которой нападающий приближается к вратарю. В то же время видно, как игрок пытается отвести ногу во избежание неизбежного контакта. По этой причине мы можем оценить это вмешательство как предельное (на экране монитора) и не ожидаем вмешательства ВАР как в случае красной карты, так и желтой карты.