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Боль: Со мной все в порядке, через пару дней возвращаюсь к тренировкам
Речи об операции не идет
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Травма защитника "Зари" Антона Боля оказалась не такой серьезной, как предполагалось. 21-летний футболист рассказал о своем состоянии здоровья.
"Хотел бы сказать болельщикам "Зари": со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с "Днепром-1" был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и получился стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.
Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против "Шахтера" (22 апреля) во Львове я уже буду готов сыграть", - сказал Боль.
Боль выступает в "Заре" на правах аренды из "Динамо" - его соглашение с киевлянами рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за луганчан во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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