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Боль: Со мной все в порядке, через пару дней возвращаюсь к тренировкам

Премьер-лига

Речи об операции не идет

Боль: Со мной все в порядке, через пару дней возвращаюсь к тренировкам

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Травма защитника "Зари" Антона Боля оказалась не такой серьезной, как предполагалось. 21-летний футболист рассказал о своем состоянии здоровья.

"Хотел бы сказать болельщикам "Зари": со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с "Днепром-1" был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и получился стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.

Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против "Шахтера" (22 апреля) во Львове я уже буду готов сыграть", - сказал Боль.

Боль выступает в "Заре" на правах аренды из "Динамо" - его соглашение с киевлянами рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей за луганчан во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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Заря (Луганск) Антон Боль
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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