Боль: Со мной все в порядке, через пару дней возвращаюсь к тренировкам

Травма защитника "Зари" Антона Боля оказалась не такой серьезной, как предполагалось. 21-летний футболист рассказал о своем состоянии здоровья.

"Хотел бы сказать болельщикам "Зари": со мной все в порядке, травма есть, но я восстанавливаюсь согласно рекомендациям врачей. В игре с "Днепром-1" был для меня неприятный момент, когда я пошел на мяч и получился стык с соперником. Однако все обошлось. Сейчас ни о какой операции речь не идет.

Через пару дней я возвращаюсь к тренировкам. Надеюсь, что в следующей игре против "Шахтера" (22 апреля) во Львове я уже буду готов сыграть", - сказал Боль.