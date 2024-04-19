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Судаков: В матче с Зарей мы сами потеряли концентрацию - это будет для нас уроком
Хавбек "Шахтера" подвел итоги перенесенного матча 10-го тура УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился своим мнением о победном матче с "Зарей" (3:1) в рамках перенесенного 10-го тура УПЛ.
– Почему пропустили в большинстве? Недооценка, что "Заря" уже не убежит?
– Нет, недооценки не было. Мы сами потеряли концентрацию. Такие игры нужно закрывать. Были моменты, но не забили. Это будет для нас уроком, что если ты в большинстве и выигрываешь, нужно закрывать матч. При 2:0 "Заря" уже бы так не бежала. А 1:0 – 50 на 50. Вот и результат – пропустили гол.
Имели достаточно хороших моментов, надо забивать. Будем разбирать игру. Через 4 дня снова будет игра против них. Понимаем, насколько тяжелый соперник, поэтому никакой недооценки.
– Была ли особая подготовка к этим двум подряд матчам с "Зарей"?
- Нет, особенной не было. К каждому матчу готовимся на 100%. Знаем наши цели. Осталось 7 матчей. У нас только одна мечта – чемпионство. Делаем все ради этого.
- В конце чемпионата борьба становится острее на поле?
– 100%. В прошлом году было так же. Сейчас с каждым матчем еще большее напряжение, большая концентрация. Мы все понимаем, что каждый матч для нас как финал, – заявил Судаков.
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