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Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

Кривбас

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и криворожским "Кривбассом".

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Один из лидеров первенства приезжает в гости к середняку турнирной таблицы. Команде Романа Григорчука не угрожает вылет из Высшего дивизиона, однако за еврокубковую зону уже тоже не зацепиться. Найдут ли хозяева мотивацию? Хватит ли ресурса у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментаторы: Влад Петрушевский / Влад Шарапа

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владислав Шарапа
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