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Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Кривбас
UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и криворожским "Кривбассом".
Один из лидеров первенства приезжает в гости к середняку турнирной таблицы. Команде Романа Григорчука не угрожает вылет из Высшего дивизиона, однако за еврокубковую зону уже тоже не зацепиться. Найдут ли хозяева мотивацию? Хватит ли ресурса у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 апреля – в 15:25 по киевскому времени.
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Комментаторы: Влад Петрушевский / Влад Шарапа
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