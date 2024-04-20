Черноморец – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 25-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 25-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и криворожским "Кривбассом".

Один из лидеров первенства приезжает в гости к середняку турнирной таблицы. Команде Романа Григорчука не угрожает вылет из Высшего дивизиона, однако за еврокубковую зону уже тоже не зацепиться. Найдут ли хозяева мотивацию? Хватит ли ресурса у гостей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментаторы: Влад Петрушевский / Влад Шарапа