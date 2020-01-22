Блохин: Интересы сборной могут пересекаться с двумя клубами

Экс-наставник национальной сборной Украины Олег Блохин, который возглавлял "сине-желтых" на чемпионате мира 2006 года и Евро-2012, высказался по поводу дискуссии о укорочение чемпионата в УПЛ поможет подготовки сборной.

В процессе подготовки к таким ответственным турниров, по мнению Блохина, много времени не бывает.

"Поэтому обеспокоенность штаба сборной вполне понятно, - говорит экс-наставник. - Однако я думаю, что с клубами будет найден общий язык. Ведь это чемпионат Европы! Нечасто мы туда попадаем. По большому счету, здесь могут пересекаться интересы с двумя клубами, у которых сосредоточена основная масса сборников УПЛ".

Блохин вспоминает, что когда был наставником сборной, не всегда находил точки соприкосновения с тренерами клубов.

"Иногда нам шли навстречу, иногда - нет, - говорит экс-коуч. - У каждого тренера свои задачи. Нужно договариваться, правильно расставлять приоритеты и понимать, куда мы попали".

Олег Блохин считает, что Андрею Шевченко нет необходимости подсказывать.

"Во-первых, у каждого тренера свое видение подготовки команды, - видит бывший тренер сборной. - Во-вторых, в штабе сборной Украины работают достаточно опытные специалисты, и они сами во всем разберутся. И время не стоит на месте".